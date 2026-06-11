В "Сафари" спасли дикого барсука: Ирит лишилась уха, но вернулась в природу. Видео

Ветеринарная больница для диких животных при рамат-ганском зоопарке "Сафари" сообщает об успешном завершении реабилитации самки дикого барсука, получившей тяжелую травму. Животное поступило в больницу в середине апреля после того, как было обнаружено в районе Амикам.

Барсучиху спас создатель организации "Ле-Маан Хайот а-Бар" Авиху Шервуд, оказавший ей первую помощь и доставивший на лечение.

При поступлении состояние животного было тяжелым: у барсучихи была полностью оторвана ушная раковина левого уха и повреждена часть слухового прохода. В течение нескольких дней она получала интенсивное лечение, проходила обследования под наркозом и перевязки.

По словам хирурга-волонтера доктора Лиат Коэн, первоначально специалисты считали, что животному потребуется сложная операция по восстановлению слухового прохода. Врачи опасались, что естественное рубцевание приведет к его закрытию и тяжелым хроническим воспалениям. Однако восстановление пошло лучше ожидаемого. Несмотря на отсутствие ушной раковины, слуховой проход остался открытым, а необходимость в хирургическом вмешательстве отпала.

После завершения лечения барсучиху, получившую имя Ирит (видимо, по созвучию – "барсук" на иврите "гирит"), перевели в природный парк Рамат а-Надив для адаптации к жизни на воле. Там специалисты наблюдали за ее состоянием и проверяли способность самостоятельно добывать пищу и выживать в естественной среде.

На днях зоолог парка доктор Амир Арнон открыл вольер, где проходила адаптация животного. Барсучиха сразу покинула его и вернулась в дикую природу.