x
20 апреля 2026
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
В Рош-Пине обнаружен зараженный бешенством барсук, минздрав публикует инструкции

время публикации: 20 апреля 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 17:23
Wikipedia.org. Фото: Chris. P

Министерство здравоохранения сообщает об обнаружении зараженного бешенством барсука в Рош-Пине (Верхняя Галилея). Сообщение о больном животном поступило в понедельник, 20 апреля. Информации о контактировавших с барсуком людях в настоящий момент нет.

Минздрав просит всех, кто контактировал сам или чьи домашние животные контактировали с больным или бродячим животным в указанном районе в период с 05.04.2026 по 19.04.2026 включительно, срочно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") Цфата по телефонам 04-6994257, 04-6994200 или в ближайшее к месту жительства бюро здравоохранения для рассмотрения вопроса о профилактическом лечении.

После рабочих часов и в выходные дни следует обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав также обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не было ли контактов с подозрительными животными, и при необходимости немедленно обратиться в бюро здравоохранения. Владельцам домашних животных рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Минздрав напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, следует немедленно промыть место раны водой с мылом, обработать дезинфицирующим средством и обратиться в бюро здравоохранения, чтобы проверить необходимость профилактики бешенства.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 февраля 2026

На северо-востоке Израиля выявлен шакал, зараженный бешенством
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 26 февраля 2026

Минздрав Израиля: в Верхней Галилее выявлен бродячий пес, зараженный бешенством
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 февраля 2026

Бродячий пес, зараженный бешенством, выявлен в Галилее