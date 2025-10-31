У берегов Хайфы замечена китовая акула, купание на пляжах города запрещено. Видео
время публикации: 31 октября 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 13:01
Муниципалитет Хайфы опубликовал видео, снятое ранее в пятницу, 31 октября, одним из сотрудников береговой спасательной службы. Около 10:00 утра он заметил и снял на видео неподалеку южного пляжа в Хайфе крупное морское животное – предположительно, китовую акулу.
Муниципалитет Хайфы уведомил о наблюдении министерство экологии, Управление парков и заповедников, береговую охрану и другие задействованные организации. Купание на пляжах Хайфы запрещено до нового уведомления.
