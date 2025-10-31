У берегов Хайфы замечена китовая акула, купание на пляжах города запрещено. Видео

Муниципалитет Хайфы опубликовал видео, снятое ранее в пятницу, 31 октября, одним из сотрудников береговой спасательной службы. Около 10:00 утра он заметил и снял на видео неподалеку южного пляжа в Хайфе крупное морское животное – предположительно, китовую акулу.

Муниципалитет Хайфы уведомил о наблюдении министерство экологии, Управление парков и заповедников, береговую охрану и другие задействованные организации. Купание на пляжах Хайфы запрещено до нового уведомления.