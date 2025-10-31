x
31 октября 2025
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

У берегов Хайфы замечена китовая акула, купание на пляжах города запрещено. Видео

Муниципалитеты
Хайфа
Животные
время публикации: 31 октября 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 13:01
У берегов Хайфы замечена китовая акула, купание на пляжах города запрещено. Видео
Муниципалитет Хайфы, кадр из видео

Муниципалитет Хайфы опубликовал видео, снятое ранее в пятницу, 31 октября, одним из сотрудников береговой спасательной службы. Около 10:00 утра он заметил и снял на видео неподалеку южного пляжа в Хайфе крупное морское животное – предположительно, китовую акулу.

Муниципалитет Хайфы уведомил о наблюдении министерство экологии, Управление парков и заповедников, береговую охрану и другие задействованные организации. Купание на пляжах Хайфы запрещено до нового уведомления.

Израиль
