Израильские ученые провели генетический тюнинг петуний и заставили их благоухать сильнее

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима применили систему CRISPR для точного редактирования фермента, отвечающего за выработку полезных веществ и ароматов у растений.

Современная биотехнология позволила ученым взломать природный "метаболический тормоз" растений. В центре внимания оказался фермент HMGR, который регулирует синтез терпеноидов – огромной группы соединений, отвечающих за запах, цвет и защиту. В обычных условиях растения ограничивают выработку этих соединений из-за экономии энергии. Но биологи ювелирно отредактировали регуляторный домен этого фермента в петуниях и салате, не внедряя при этом чужеродную ДНК. Вместо полного отключения гена исследователи сняли ограничение, позволив растениям направлять больше ресурсов на создание ароматических масел и антиоксидантов. Работа опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Отредактированные петунии не только благоухают сильнее, но и демонстрируют более активный рост и крупные цветы. У салата значительно повысился уровень полезных веществ и антиоксидантов. Такой подход открывает путь к созданию "безтрансгенных" продуктов, которые превосходят традиционные сорта по качеству, оставаясь при этом биологически устойчивыми. Растения, полученные без использования "чужой" ДНК, по законодательству Израиля, США и Канады не считаются ГМО.

Соавтор работы профессор Александр Вайнштейн отметил: "Мы добились безтрансгенного увеличения выработки природных соединений, таких как летучие вещества и пигменты. Наша работа создает основу для быстрой разработки жизнестойких, обогащенных питательными веществами сельскохозяйственных культур, которые могут удовлетворить даже самого разборчивого потребителя".