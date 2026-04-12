Психологи изучили воздействие травмы 7 октября на сенсорную систему маленьких детей

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что травма войны искажает работу нервной системы ребенка, превращая обычные звуки и прикосновения в источник постоянной тревоги.

Для детей, переживших атаки 7 октября 2023 года, физический мир перестал быть предсказуемым и безопасным. Ученые наблюдали детей, которые оказались непосредственно в зоне конфликта в районе Газы. Спустя десять месяцев после трагедии ученые обнаружили, что почти у половины обследованных сформировались атипичные паттерны сенсорного восприятия. Мозг ребенка больше не классифицирует нейтральные стимулы – шум газонокосилки или легкое прикосновение – как безобидные. Его нервная система интерпретирует их как нападение, удерживая ребенка в состоянии непрерывной сенсорной перегрузки и заставляя его избегать контактов с окружающей средой.

Работа опубликована в журнале American Journal of Occupational Therapy.

Психологи отмечают, что, чем сильнее искажена сенсорная система, тем выше уровень тревожности и агрессии в поведении. В период активного развития мозга подобные изменения создают барьеры для обучения и социализации, превращая повседневную жизнь в последовательность стрессовых эпизодов.

Ученые предлагают специальные упражнения для восстановления баланса восприятия, тактильные игры и методики сенсорного включения в окружающий мир. Это необходимо, что заново научить тело и мозг доверять своим чувствам, преобразуя хаотичный и пугающий мир в контролируемое пространство.

Соавтор исследования Эфрат Харель подчеркивает глубину проблемы: "Для ребенка с повышенной чувствительностью то, что взрослому кажется отдаленным гулом нормальной деятельности, становится сенсорной атакой". Эти невидимые раны требуют не только сочувствия, но и точечной профессиональной помощи, направленной на стабилизацию чувственного опыта. Умение вовремя распознать такие симптомы позволяет врачам и родителям создать для ребенка поддерживающую среду, где мир снова станет местом для жизни, а не вечной войной.