В рейтинге моногамии люди занимают место выше сурикатов, но ниже бобров

По новому рейтингу, который сравнивает виды животных по их брачным и репродуктивным стратегиям, люди входят в число наиболее моногамных млекопитающих. В исследовании Кембриджского университета люди оказались на 7-й позиции из 35 видов по уровню моногамности, опередив сурикатов и белоруких гиббонов, однако уступив тамаринам с "усами" и евразийским бобрам.

Эволюционный антрополог доктор Марк Дайбл отметил, что люди демонстрируют высокий уровень моногамности по сравнению с большинством других видов, тогда как подавляющая часть млекопитающих склонна к куда более "неструктурированным" половым стратегиям. Среди видов, занявших места ниже в рейтинге, оказались дикие кошки, дельфины-афалины, а также наши ближайшие генетические родственники – горные гориллы и шимпанзе. На последней строчке оказались овцы Соэй, поскольку каждая самка в течение сезона спаривается сразу с несколькими самцами.

Ранее ученые уже публиковали данные об уровнях моногамности у разных животных и человеческих групп, однако Дайбл хотел понять, где именно располагаются люди в сравнении с другими млекопитающими. Он изучил генетические исследования, чтобы определить соотношение родных и неродных братьев и сестер в разных популяциях. В сообществах с более выраженной моногамией доля детей от одних и тех же родителей выше, тогда как у видов с "свободным" спариванием заметно больше сводных братьев и сестер. Анализ показал, что среди более чем ста человеческих популяций уровень моногамности существенно различается. Самый низкий был обнаружен на ранненеолитическом памятнике в Котсуолдсе – только 26% детей приходились друг другу родными братьями и сёстрами. А вот в четырёх неолитических популяциях на севере Франции родными были все 100%.

После этого исследователь сравнил людей с 34 другими видами млекопитающих по средней доле родных братьев и сестер. 11 видов, включая калифорнийскую оленевую мышь, попали в категорию моногамных. Остальные 24 вида были классифицированы как немоногамные. У людей доля родных братьев и сестер составила 66%, что означает: детей от одних родителей примерно вдвое больше, чем сводных. Бобры возглавили список с показателем 72%, сурикаты показали 60%, горные гориллы – 6%, а шимпанзе и дельфины – лишь 4%.

Несмотря на то что шимпанзе и гориллы являются ближайшими родственниками человека, их социальные структуры резко отличаются от человеческих. У шимпанзе преобладает промискуитет: множество самцов спариваются с множеством самок. У горилл, напротив, действует система гаремов – доминирующий самец получает доступ примерно к шести самкам. Если учитывать модели спаривания у этих двух видов, возникает предположение, что человеческая моногамия сформировалась в результате весьма необычного отхода от типичного для приматов немоногамного группового образа жизни. Точные причины такого сдвига до конца не ясны, однако известно, что моногамные связи часто развиваются параллельно с появлением выраженной заботы со стороны отца.