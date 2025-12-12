Футбол. Сюрприз из Гибралтара. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись матчи пятого тура Лиги конференций. Донецкий "Шахтер" победил "Хамрун Спартанс" 2:0.

Лидируют "Страсбур" и донецкий "Шахтер", одержавшие по 4 победы.

Абердин (Эдинбург, Шотландия) - Страсбург (Франция) 0:1

Голкипер хозяев Димитар Митов совершил 5 сэйвов.

Победный гол забил бывший форвард "Фулхэма" Мартиаль Годо.

Хамрун Спартанс (Мальта) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:2

"Горняки" забили два гола за три минуты во втором тайме. Отличились бразильцы Лука Мейреллис (28 августа перешел из "Сантоса") и 18-летний Исак Силва (28 августа перешел из "Флуминенсе").

Купс (Куопио, Финляндия) - Лозанна (Швейцария) 0:0

Лех (Познань, Польша) - Майнц (Германия) 1:1

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 2:1

Команда из Гибралтара впервые в истории победила соперника из Чехии.

Ракув (Ченстохова, Польша) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:0

Риека (Хорватия) - Целье (Словения) 3:0

После побед в трех стартовых матчах словенцы потерпели второе поражение подряд.

Шелбурн (Дублин, Ирландия) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 0:3

Рапид (Вена, Австрия) - Омония (Никосия, Кипр) 0:1

У хозяев огромное преимущество (62% владения мячом, 16:4 по ударам, 7:2 по точным ударам, 3:1 по угловым).

Победный гол на 19-й минуте забил Ангелос Неофиту.