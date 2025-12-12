Футбол. Сюрприз из Гибралтара. Результаты матчей Лиги конференций
Состоялись матчи пятого тура Лиги конференций. Донецкий "Шахтер" победил "Хамрун Спартанс" 2:0.
Лидируют "Страсбур" и донецкий "Шахтер", одержавшие по 4 победы.
Абердин (Эдинбург, Шотландия) - Страсбург (Франция) 0:1
Голкипер хозяев Димитар Митов совершил 5 сэйвов.
Победный гол забил бывший форвард "Фулхэма" Мартиаль Годо.
Хамрун Спартанс (Мальта) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:2
"Горняки" забили два гола за три минуты во втором тайме. Отличились бразильцы Лука Мейреллис (28 августа перешел из "Сантоса") и 18-летний Исак Силва (28 августа перешел из "Флуминенсе").
Купс (Куопио, Финляндия) - Лозанна (Швейцария) 0:0
Лех (Познань, Польша) - Майнц (Германия) 1:1
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) - Сигма (Оломоуц, Чехия) 2:1
Команда из Гибралтара впервые в истории победила соперника из Чехии.
Ракув (Ченстохова, Польша) - Зриньски (Мостар, Босния и Герцеговина) 1:0
Риека (Хорватия) - Целье (Словения) 3:0
После побед в трех стартовых матчах словенцы потерпели второе поражение подряд.
Шелбурн (Дублин, Ирландия) - Кристал Пэлас (Лондон, Англия) 0:3
Рапид (Вена, Австрия) - Омония (Никосия, Кипр) 0:1
У хозяев огромное преимущество (62% владения мячом, 16:4 по ударам, 7:2 по точным ударам, 3:1 по угловым).
Победный гол на 19-й минуте забил Ангелос Неофиту.