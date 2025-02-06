На севере Израиля 100 тысяч лет назад древние люди занимались абстрактным искусством

Археологи Еврейского университета Иерусалима проанализировали артефакты, найденные на севере Израиля, и пришли к выводу, что уже 100 тысяч лет назад древние homo создавали символические изображения.

Работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Ученые анализировали каменные артефакты среднего палеолита (100-60 тысяч лет назад) на севере Израиля, в частности, в пещерах Манот и Кафзех и на древней стоянке Кунейтра. В этих местах древние homo жили задолго до того, как началась миграция Homo sapiens из Африки.

Здесь были найдены артефакты – кости и камни с характерными насечками. Но предположение, что эти насечки были сделаны намеренно с целью получить особый рисунок, археологи прежде отвергали. Большинство ученых считают, что насечки возникли как следы следы износа орудий. Но в новой работе израильские археологи пришли к другим выводам.

Ученые показали с помощью 3D-съемки, что артефакты из пещер Манот и Кафзех и стоянки Кунейтра имеют намеренные гравировки с геометрическими узорами, которые соответствуют изгибам поверхности и имеют эстетический и символический смысл.

Напротив, артефакты из пещеры Амуд с неглубокими и случайно расположенными насечками, вероятно, соответствуют функциональному использованию и износу. Особый интерес представляет собой гравировка на камне из пещеры Кафзех. Артефакт датируется примерно 100 тысяч лет назад. Если символический смысл этой гравировки удастся подтвердить другими находками и дополнительными исследованиями, ее можно будет назвать одним из древнейших свидетельств символического и эстетического мышления древних homo. Искусством занимались не только Homo sapiens.

Соавтор работы Доктор Годер-Гольдбергер объясняет: "Абстрактное мышление – краеугольный камень когнитивной эволюции человека. Намеренные гравировки, обнаруженные на этих артефактах, подчеркивают способность к символическому выражению и свидетельствуют о существовании общества с развитыми концептуальными способностями".

Хотя гравированные артефакты имеют очень широкий и хронологический, и географический разброс, общие черты самих надрезов и сходство в структурировании узоров указывают на намеренные, предопределенные действия. Эти находки углубляют наше понимание символического поведения и предлагают важнейшие сведения о когнитивном и культурном развитии человека.