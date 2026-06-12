Cреднестатистический человек съедает в шесть раз больше куриного мяса, чем в 1961 году

Согласно докладу ООН, за последние десятилетия потребление мяса в мире значительно выросло. В среднем современный человек ест примерно в шесть раз больше курицы и вдвое больше свинины, чем поколение его бабушек и дедушек. За последние 60 лет мировое производство мяса увеличилось в четыре раза и, по прогнозам, продолжит расти.

Потребление мяса птицы выросло с менее чем 3 кг на человека в 1961 году до 17 кг в 2022-м. За тот же период потребление свинины увеличилось вдвое – до 15 кг на человека. При этом уровень потребления говядины, производство которой считается одним из самых вредных для окружающей среды, остался практически неизменным – около 9 кг на человека.

Сельское хозяйство сегодня остается одним из крупнейших источников загрязнения окружающей среды. По данным ФАО, в ближайшие десять лет выбросы парниковых газов в отрасли могут вырасти еще на 7,6%, причем около 80% этого роста будет связано с животноводством. Авторы доклада отмечают, что среднее мировое потребление мяса выросло с 25 кг на человека в 1961 году до 47 кг в 2022 году. При этом примерно 14% мяса и молочной продукции теряется на этапах производства или выбрасывается уже после поступления в магазины и рестораны. В странах с низким и средним уровнем дохода продукты животного происхождения остаются значительно менее доступными, чем в богатых государствах. При этом именно в обеспеченных странах специалисты в области здравоохранения и климата все чаще рекомендуют сокращать потребление мяса.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата считает переход к более растительному рациону одним из самых эффективных способов сократить выбросы парниковых газов. Однако в докладе ФАО, подготовленном с участием представителей мясной и молочной отрасли, не содержится прямых рекомендаций по снижению потребления мяса, хотя исследователи признают проблему чрезмерного потребления в развитых странах.

Доклад был подготовлен как комплексная оценка роли животноводства в продовольственной безопасности, питании и устойчивости продовольственных систем. Позже в этом году ФАО планирует представить отдельный отчет, посвященный экологическим последствиям отрасли. С момента начала индустриальной эпохи температура на Земле выросла примерно на 1,4°C из-за сжигания ископаемого топлива и разрушения природных экосистем. По оценкам ученых, животноводство отвечает за 12-20% глобальных выбросов парниковых газов и остается одной из ключевых причин утраты биоразнообразия.