Плач младенцев может сделать человека "более горячим"

Ученые выяснили, что плач расстроенного ребенка вызывает быструю эмоциональную реакцию у взрослых обоих полов, которая проявляется в физическом "разогреве" организма. Тепловизионная съемка показала, что у участников эксперимента происходил прилив крови к лицу и повышение температуры кожи при прослушивании записей плача младенцев. Реакция была особенно выраженной, когда крики были хаотичными и негармоничными – то есть когда ребенок испытывал сильный стресс. Это свидетельствует о том, что люди автоматически реагируют на определенные акустические особенности детского плача, усиливающиеся при боли ребенка.

С эволюционной точки зрения, плач младенцев создан так, чтобы его было трудно игнорировать, повышая шансы ребенка получить помощь. Но не все крики одинаковы: при серьезных страданиях ребёнок резко сокращает грудную клетку, создавая повышенное давление воздуха, которое вызывает хаотичные вибрации голосовых связок. Это создает так называемую "акустическую шероховатость", или дисгармоничные звуки, известные как нелинейные явления (НЛП).

Чтобы проверить реакцию взрослых на плач, исследователи проигрывали записи криков добровольцам с разным опытом общения с младенцами. Во время прослушивания лица участников фиксировались тепловизором, который улавливал даже едва заметные изменения температуры. В эксперименте взрослые слушали 16 разных криков в течение четырех сеансов и оценивали, насколько сильно ребенок испытывал дискомфорт или боль. Крики варьировались от легкого дискомфорта в ванне до болезненных ощущений, например, царапания иглой во время вакцинации.

Результаты показали, что мужчины и женщины реагировали на плач младенцев примерно одинаково. Наибольшие изменения температуры лица вызывали крики с максимальным количеством НЛП, независимо от высоты тона – они воспринимались как сигнал настоящей боли у ребенка. В статье, опубликованной в Journal of The Royal Society Interface, ученые объясняют, что нелинейные явления (НЛП) в плаче младенцев вызывают автоматическую реакцию у взрослых обоих полов. Это говорит о том, что люди способны различать акустические особенности криков, чтобы определить, когда ребенок просто расстроен, а когда испытывает настоящую боль.

Исследование продолжает работу датских ученых, опубликованную месяц назад, которая опровергает распространенное мнение о том, что женщины по природе более чувствительны к плачу ребенка во время сна. Выяснилось, что мужчины просыпаются от криков младенцев с такой же вероятностью, как и женщины, хотя матери все же трижды чаще встают, чтобы позаботиться о ребенке.