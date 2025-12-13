Связь между выбором СМИ и отношением к аутизму. Новое исследование

Новое исследование, выполненное в Университете Сент-Джорджес Лондонского университета, показало, что выбор СМИ, которые человек читает, является значимым показателем его отношения к аутизму – даже с учетом таких факторов, как возраст, уровень образования, политические предпочтения и личный опыт. Работа, опубликованная в журнале Autism, выявила, что примерно 10% различий в автоматических, неосознаваемых установках связано именно с типом предпочитаемых изданий. Читатели таблоидов правого толка чаще проявляли более выраженные негативные имплицитные предубеждения в отношении аутизма.

Благодаря использованию нового аналитического метода исследователи предложили свежий взгляд на то, как СМИ и их аудитория могут взаимно влиять друг на друга. Авторы подчеркивают важность медиаграмотности: участники, которые безоговорочно доверяли газетам, обычно имели менее корректные представления об аутизме. Исследование опирается на предыдущую работу команды, в которой были проанализированы 24 000 материалов британской прессы. В той работе было показано, что СМИ часто представляют людей с аутизмом через стереотипы и с использованием негативной терминологии. Особенно это характерно для некоторых праворадикальных и таблоидных изданий, где тема аутизма поднимается реже, чем в медиа левого спектра.

Чтобы глубже понять, как выбор газет связан с отношением к аутизму, исследователи опросили 277 взрослых без аутизма, проживающих в Великобритании. Участники указали, как часто они читают десять крупных британских изданий – Daily Express, Daily Mail, Daily Mirror, Daily Star, Daily Telegraph, The Guardian, The Independent, The Observer, The Sun и The Times – и насколько они доверяют каждому из них. Помимо этого, участники прошли опросы, оценивающие их осведомленность об аутизме и их открытые установки по отношению к аутичным людям. Затем они выполнили задание, направленное на выявление автоматических, менее осознаваемых ассоциаций и предубеждений, связанных с аутизмом. Также собирались данные о возрасте, поле, уровне образования, политических взглядах и личных контактах с аутичными людьми. Анализ проводился с использованием нового метода, позволившего отделить влияние СМИ от всех остальных факторов.

Исследование показало явную связь между привычками чтения газет и отношением людей к аутизму, особенно на уровне автоматических и менее осознаваемых предубеждений, выявляемых с помощью словесных заданий. Люди, часто читающие правоориентированные таблоиды, склонны проявлять более выраженные негативные автоматические установки в отношении аутизма, что отражает более негативное освещение темы в этих изданиях. При этом некоторые читатели, доверяющие тем же газетам, в анкетах выражали относительно позитивное отношение к аутизму. Это несоответствие указывает на то, что даже при сознательном отказе от стереотипов у человека могут сохраняться скрытые негативные предубеждения, связанные с его медийными привычками. Кроме того, участники, которые более доверяли газетам, как правило, имели менее точные представления об аутизме, что свидетельствует о меньшей склонности критически оценивать или перепроверять информацию, с которой они сталкиваются.