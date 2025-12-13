Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 417 из 465 БПЛА, сбиты 7 ракет

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 13 декабря российские военные выпустили по Украине 465 беспилотников (около 270 из них БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и 30 ракет. Большинство ударов было нанесено по Одесской области.

Повреждены электроподстанции, в значительной части районов Одессы нет света, тепла и воды, сообщили городские власти.

417 беспилотников были сбиты, также, по данным ВСУ, удалось сбить 7 ракет. Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БПЛА в 18 локациях.

В Сумской области снаряд попал в дом, погибла 80-летняя женщина. В Харьковской области мужчина получил ранение и умер в больнице; ранены шесть человек.

Сообщается о пяти раненых в Николаевской области и двух пострадавших в Днепропетровской.