Большие носы неандертальцев не были приспособлены для холода

Новое исследование показало, что исключительно хорошо сохранившаяся носовая полость черепа неандертальца возрастом свыше 130 тысяч лет не имела специальных приспособлений к холодному климату и по строению была схожа с носовой полостью современного человека. Уникальные видеозаписи внутренней структуры носа из сохранившейся носовой впадины подтверждают: большие носы неандертальцев не были адаптацией к жизни в холоде, как утверждали ученые начала XX века.

Согласно работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, носовые полости неандертальцев во многом соответствовали строению носа Homo sapiens. Таким образом, исследование окончательно опровергает давнее предположение о том, что характерные выступающие лица неандертальцев были нужны для размещения увеличенных носов, которые якобы эволюционировали для согревания и увлажнения холодного, сухого воздуха перед попаданием в легкие. Исследование опирается на данные о "человеке из Альтамуры" – неандертальце, жившем примерно 172-130 тысяч лет назад, чьи останки были найдены в пещере на юге Италии в 1993 году. Скелет сохранился практически полностью, но покрыт плотным слоем кальцита – так называемого "пещерного попкорна". Подобная степень сохранности для неандертальцев крайне редка: у других находок тонкие кости в глубине носовой полости обычно повреждены или вовсе отсутствуют. У Альтамурского человека же эти хрупкие структуры чудом уцелели. Чтобы не повредить уникальный образец, ученые проводили исследования прямо в пещере.

В рамках нового исследования команда применила миниатюрную специализированную камеру, установленную на тонких трубках – аналог эндоскопических камер, используемых в медицине. С ее помощью ученые впервые смогли создать трехмерную цифровую модель черепа и носовой полости этого неандертальца, а также получить фото- и видеоматериалы беспрецедентного качества.