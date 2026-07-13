В Китае раскрыли данные о микроволновых комплексах, которые могут применять против Starlink

Китайские военные ученые впервые обнародовали подробные данные о серии высокомощных микроволновых установок, созданных в стране в последние годы. Максимальная импульсная мощность некоторых систем достигает 100 гигаватт, сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследование специалистов Национального университета оборонных технологий Китая.

Работа опубликована в китайском научном журнале High Power Laser and Particle Beams. Авторы утверждают, что технологии мощных импульсных источников перешли от лабораторных образцов к более надежным системам, пригодным для практического применения. При этом речь идет об импульсной пиковой мощности, а не о непрерывной работе комплекса на уровне 100 гигаватт.

Высокомощное микроволновое оружие предназначено для нарушения или повреждения электронных систем направленным электромагнитным импульсом. По оценке китайских исследователей, такие комплексы потенциально могут применяться против спутников на низкой околоземной орбите, включая крупные группировки типа Starlink, без физического уничтожения аппаратов и образования космического мусора.

Публикация не подтверждает, что системы мощностью 100 гигаватт уже развернуты и приняты на вооружение. Однако SCMP называет раскрытие этих данных редким случаем, когда китайские военные публично описали масштабы своей программы в области микроволнового оружия. Разработка таких средств рассматривается как возможная альтернатива противоспутниковым ракетам: они должны выводить из строя электронику цели, не разрушая сам спутник.

Ранее The Insider, Der Spiegel и Le Monde опубликовали совместное расследование, основанное на документах закрытых российско-китайских военных встреч 2023 года. По данным журналистов, Москва и Пекин обсуждали многоуровневую программу противодействия Starlink: от совместного давления в международных организациях и попыток ограничить доступ SpaceX к частотам и орбитальным позициям до разработки средств подавления и физического уничтожения спутников. Переговоры также затрагивали создание совместной системы противовоздушной и противоракетной обороны и обмен военными технологиями. Официально Россия и Китай содержание этих консультаций не подтверждали.