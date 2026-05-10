Уличные фонари провоцируют губительные "хороводы" тысяч наземных ракообразных на Голанских высотах

Ученые Еврейского университета Иерусалима впервые описали массовое круговое движение наземных изоподов (мокриц). Странное поведение вызвано искусственным освещением и угрожает этому виду изоподов.

Движение тысяч мокриц по кругу прежде никто не описывал в научной литературе. Такую картину обнаружил натуралист-любитель Эвиатар Ицкович на Голанских высотах. Его наблюдение стало отправной точкой для исследования, проведенного биологами. Работа опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Объектом изучения стал вид Armadillo sordidus (мокрицы) – наземный изопод из числа ближайших родственников крабов и креветок. В обычных условиях мокрицы ведут одиночный образ жизни, прячась под камнями и во влажной подстилке. Но ночью вблизи источников света они собираются в процессии численностью свыше 5000 особей и начинают двигаться по кругу.

Ученые выяснили, что главной причиной такого странного поведения является белый свет: вертикально направленный фонарь неизменно запускал массовый хоровод. Граница светового пятна на земле служит для мокриц своеобразной "колеей". Они движутся вдоль нее, и при достижении определенной плотности индивидуальное движение становится самоподдерживающимся.

"Коллективное движение широко распространено в животном мире, но наблюдать его в такой форме у изоподов было совершенно неожиданно", – отметил соавтор работы Идан Шейзаф. По его словам, геометрия современного освещения – круглые световые пятна от уличных фонарей – взаимодействует с инстинктами этих существ, порождая завораживающее и потенциально очень опасное явление.

Среди участников хороводов преобладают самки, многие из которых вынашивают яйца. При долгом движении мокрицы сильно устают и становятся легкой добычей хищников. В ходе одного из наблюдений сороконожка охотилась прямо в этой кружащейся процессии, но мокрицы не разбегались, а продолжали двигаться по кругу, как завороженные. Ученые предупреждают, что световое загрязнение нарушает древние поведенческие паттерны даже у самых неприметных обитателей нашей планеты.