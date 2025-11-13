x
Исследования
время публикации: 13 ноября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 11:51
Исследование ДНК Гитлера: синдром Каллмана и "микропенис", еврейских корней нет
AP Photo

Британское издание The Times пишет о результатах исследования ДНК Адольфа Гитлера, для анализа был использован фрагмент ткани с дивана в бункере, где нацистский лидер покончил с собой в 1945 году.

Кусок обивки в 1945 году забрал и сохранил полковник американской армии Росвелл Розенгрен.

В 2019 году из хранившегося в США образца взяли пробу. Исследователи подтвердили ее подлинность, сравнив Y-хромосому с ДНК дальнего родственника Гитлера.

По мнению исследователей под руководством Тури Кинг, можно утверждать, что Гитлер страдал синдромом Каллмана – генетическим заболеванием, которое нарушает нормальное половое созревание и развитие половых органов, а также влияет на уровень тестостерона. При таком генетическом расстройстве также возможен микропенис, что перекликается со свидетельствами времен Первой мировой войны о насмешках над Гитлером из-за его гениталий.

Историк Алекс Дж. Кэй предполагает, что заболевание могло быть связано с почти полным отсутствием у Гитлера личной жизни и его исключительной сосредоточенностью на политике, пишет Times.

При этом ДНК-исследование опровергает миф о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера.

По оценке исследователей, данные ДНК Гитлера указывают на повышенный риск аутизма, шизофрении и биполярного расстройства. Но однозначных выводов делать нельзя.

Полные результаты исследования представлены в документальном фильме Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, который будет показан в скором времени.

Наука и Хайтек
