Изменение климата приводит к росту потребления сахара

Ученые изучили данные о покупках продуктов в американских семьях за период с 2004 по 2019 год и сопоставили их с локальными показателями погоды. Выяснилось, что при повышении температуры на каждый градус по Цельсию потребление сахара возрастает на 0,7 грамма в день на человека, главным образом за счет газированных напитков, соков и замороженных десертов. Итоги исследования были опубликованы в понедельник в журнале Nature Climate Change.

Наибольший рост потребления сахара был отмечен среди домохозяйств с низким уровнем дохода и образования. Эти группы уже изначально чаще выбирают сладкие продукты и напитки, поскольку они, как правило, дешевле и легче доступны. По расчетам исследователей, если глобальное потепление продолжится в нынешних масштабах, к 2095 году среднесуточное потребление добавленного сахара в США может вырасти почти на 3 грамма на человека.

Американская кардиологическая ассоциация советует ограничивать потребление добавленного сахара: не более 36 граммов в день для мужчин и 25 граммов для женщин. Превышение этих норм повышает вероятность развития ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, исследование указывает на малоизвестный механизм, через который изменение климата способно воздействовать на здоровье и качество жизни людей.