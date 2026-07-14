Косметические процедуры могут вызывать поведенческую зависимость. Израильское исследование

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что увлечение косметическими процедурами, такими как пластика и инъекции, у многих женщин перерастает в поведенческую зависимость.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Health Psychology, охватило более 1600 женщин в возрасте от 25 до 71 года. Ученые адаптировали и применили для анализа отношения к косметическим процедурам критерии, которые обычно используются для оценки химических зависимостей.

Результаты показали, что около 20% участниц, когда-либо делавших пластику или инъекции, столкнулись с умеренным или высоким риском развития специфической зависимости в течение жизни. У 15% женщин ученые выявили симптомы такого привыкания в течение последнего года перед опросом. В общей выборке признаки проблемного поведения были отмечены почти у 9% женщин.

Участницы опроса говорили, что пытались прекратить вмешательства, но испытывали тягу к процедурам и продолжали сеансы, даже если последствия были негативными. Исследователи отмечают, что в отличие от часто встречающегося недовольства своей внешностью тяга к косметическим процедурам работает как настоящая поведенческая зависимость.

Главными факторами риска исследователи считают сочетание низкой оценки состояния своего тела и избыточное внимание к социальным сетям. Виртуальная среда искажает восприятие реальности и заставляет постоянно сравнивать себя с идеализированными образами. Ученые отмечают, что прослеживается связь между привыканием к процедурам и страхом старения, но она довольно слабая.

Глобальная статистика подтверждает актуальность проблемы: с 2019 по 2023 год число косметических вмешательств в мире выросло примерно на 40%. Авторы работы не утверждают, что пластика и инъекции непременно вредны, но призывают обратить внимание на механизмы привыкания.

Ученые пишут: "Косметические процедуры стали привычным и нормализованным вмешательством во многих сообществах, и для многих людей они оказываются положительным опытом. Но наши результаты показывают, что для значимого меньшинства привязанность к постоянным косметическим процедурам похожа на другие компульсивные модели, которые мы наблюдаем в исследованиях поведенческих зависимостей".