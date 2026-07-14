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Наука и Хайтек

С Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-29"

Россия
Космос
Казахстан
время публикации: 14 июля 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 20:46
С Байконура стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-29"
Bill Ingalls/NASA via AP

Во вторник, 14 июля, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-29", сообщила госкорпорация "Роскосмос".

На борту корабля находятся российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Менона это первый полет в космос.

Экипаж проведет на орбите около восьми с половиной месяцев – 261 сутки. В программу экспедиции входят научные эксперименты и два выхода в открытый космос по российской программе.

Менон отправился на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA. Оно предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и астронавтов NASA – на российских кораблях "Союз".

Наука и Хайтек
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