ChatGPT может способствовать росту сообщений о "сатанинских" ритуальных злоупотреблениях

Британские эксперты считают, что использование ChatGPT может приводить к росту числа сообщений о случаях организованного и ритуального насилия. По их словам, некоторые люди, называющие себя жертвами "сатанинского" сексуального насилия, используют чат-бот как инструмент для психологической поддержки.

Полиция отмечает, что случаи организованного и ритуального насилия, а также так называемого духовного или колдовского насилия над детьми (WSPRA) в Великобритании часто остаются незарегистрированными. Отдельной уголовной статьи для таких преступлений нет, однако обычно они включают сексуальное насилие, жестокое обращение и пренебрежение, сопровождаемые ритуальными элементами. Иногда такие элементы связаны с сатанизмом, фашистской символикой или эзотерическими религиозными практиками и используются для запугивания и контроля жертв. К подобным преступлениям могут быть причастны как отдельные семьи и организованные сети насилия, так и торговцы людьми, интернет-сообщества и педофильские группы.

С 1982 года в Великобритании было рассмотрено 14 уголовных дел, в которых суд признал наличие ритуальных практик сексуального насилия. Однако, согласно исследованию, опубликованному в 2025 году, такие приговоры могут отражать лишь небольшую часть реального масштаба проблемы.

В настоящее время эксперты проводят обучение сотрудников полиции в рамках инициативы, возглавляемой Национальным советом начальников полиции (NPCC), который создал специализированную рабочую группу. Габриэль Шоу, генеральный директор Национальной ассоциации людей, подвергшихся насилию в детстве (NAPAC), заявила, что за последние 18 месяцев наблюдается "устойчивый рост" числа сообщений о ритуальном насилии, причем все больше людей утверждают, что их побудил сообщить об этом искусственный интеллект.

Шоу заявил: "За последние полгода-год к нам обращаются люди на горячую линию Napac со словами: "Меня направили к вам через ChatGPT". Люди используют ИИ и ChatGPT как форму терапии и самопознания. Мнения по этому поводу неоднозначны, но если это путь к получению поддержки, то это, безусловно, хорошо".

В прошлом году в Шотландии к тюремным срокам приговорили участников педофильской группы, которые представлялись ведьмами и колдунами и совершали сексуальные преступления. По словам Шоу, за девять лет на горячую линию NAPAC поступило около 36 700 обращений, из которых 1310 касались организованного ритуального насилия. Она отметила, что такие преступления иногда передаются из поколения в поколение: хотя большинство преступников – мужчины, пострадавшие также называли среди них бабушек и тетей.

Директор программы Hydrant Ричард Фьюкс заявил, что из-за "фантастического" характера ритуальных элементов подобные дела часто воспринимаются скептически, что усложняет жертвам доступ к правосудию. Он подчеркнул, что систему необходимо улучшить, поскольку такие преступления действительно существуют, но о них редко сообщают в полицию, несмотря на то, что проблема известна уже много лет.