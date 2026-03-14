Матча может подавлять чихание у людей, страдающих сезонной аллергией

Исследование на мышах показало, что порошок матчи может снижать частоту чихания у людей, страдающих аллергией на пыльцу. Японский чай представляет собой ярко-зеленый порошок из специально выращенных листьев зеленого чая, которые сначала высушивают, а затем измельчают. Его используют не только для приготовления напитка, но и как добавку в различные продукты. Ранее ученые уже выяснили, что матча богат биологически активными веществами, включая антиоксиданты и аминокислоты. Употребление этого чая связывают с рядом полезных эффектов, например с поддержкой работы сердца и мозга, а также со снижением воспалительных процессов.

Команда Научно-исследовательского института радиационной биологии и медицины Хиросимского университета заинтересовалась тем, как матча влияет на людей с аллергическим ринитом, более известным как сенная лихорадка. По их словам, исследования с участием людей уже показывали, что зеленый чай может облегчать симптомы этого заболевания, однако точный механизм такого эффекта оставался неясным.

В работе, опубликованной в журнале npj Science of Food, ученые описали эксперимент, в котором мышам с симптомами сенной лихорадки давали чай матча два-три раза в неделю на протяжении более пяти недель. Дополнительную дозу напитка животные получали за полчаса до контакта с аллергеном, который обычно вызывает проявления аллергического ринита. После такой обработки мыши чихали значительно реже, чем ожидалось. При этом исследователи обнаружили, что матча практически не влияет на классические аллергические реакции, связанные с иммуноглобулином Е (IgE), тучными клетками и Т-клетками.

Антитела IgE, связываясь с тучными клетками, играют ключевую роль в развитии аллергии, поскольку запускают высвобождение гистамина и других воспалительных веществ. Тучные клетки участвуют в ранней стадии аллергической реакции, а Т-клетки регулируют более длительные иммунные процессы, включая выработку IgE.