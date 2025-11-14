Веганская диета может вдвое сократить ваш углеродный след

Хотя доля веганов в мире пока невелика – около 1,1% населения, она постоянно растет. Так, в Германии число приверженцев этого образа питания с 2016 по 2020 год примерно удвоилось и достигло 2% населения, а в Великобритании за период с 2023 по 2025 год увеличилось в 2,4 раза – до 4,7%. Помимо экологических преимуществ, многие выбирают веганство ради здоровья: переход от привычной западной диеты к полностью растительному рациону может снизить риск преждевременной смерти от неинфекционных заболеваний на 18-21%.

Одним из главных аргументов в пользу растительных диет остается их экологическая эффективность. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, ученые детально рассчитали, как веганство и другие растительные режимы питания влияют на выбросы углерода и использование природных ресурсов. Результаты показали, что такие диеты способны удовлетворять почти все потребности организма в питательных веществах.

Для анализа использовались открытые базы данных – испанская BEDCA (Base Española de Datos de Composición de Alimentos) и американская FoodData Central Министерства сельского хозяйства США. С их помощью исследователи определили содержание макронутриентов, 22 витаминов и ключевых микроэлементов (включая линолевую и линоленовую кислоты, витамины группы B, кальций, железо и селен) и сравнили эти показатели с рекомендуемыми нормами Всемирной организации здравоохранения для мужчин и женщин в возрасте от 30 до 70 лет. Экологическое воздействие каждой диеты оценивалось по множеству параметров – от вклада в изменение климата и разрушение озонового слоя до уровня загрязнения воды и токсичности для экосистем. Для этого использовалась база данных AGRIBALYSE 3.1.1.

Выяснилось, что суммарные выбросы парниковых газов по цепочке "от производства до потребления" снизились с 3,8 кг CO₂-эквивалента в день для всеядной диеты до 3,2 кг для песко-вегетарианской, 2,6 кг для ово-лакто-вегетарианской и 2,1 кг для веганской – то есть почти на 46%.

Схожие результаты получены и для других показателей: потребление воды уменьшилось на 7% (с 10,2 до 9,5 кубометра в день), а воздействие, связанное с использованием земель, – на 33% (с 226 до 151 пункта). В целом, веганская диета показала снижение негативного влияния на экосистемы более чем на 50% по сравнению с рационом всеядного человека, а также сокращение риска заболеваний более чем на 55%.