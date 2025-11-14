Эстроген влияет на обучение и принятие решений

Ученым давно известно, что гормоны оказывают заметное воздействие на работу мозга, влияя на настроение, уровень энергии и процессы принятия решений. Тем не менее, детали этих механизмов остаются малоизученными. Новое исследование, посвященное действию женского гормона эстрогена, помогает еще глубже понять, как именно происходят эти изменения. В экспериментах на лабораторных крысах исследователи обнаружили, что во время репродуктивного цикла самок естественным образом меняются нейронные процессы, отвечающие за обучение и принятие решений. Эти колебания связаны с ранее неизвестными молекулярными изменениями, влияющими на дофамин – нейромедиатор, передающий сигналы вознаграждения и регулирующий обучение в различных областях мозга. Результаты работы, в которой исследовалась реакция мозга лабораторных крыс на серию поведенческих экспериментов, опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Во время опытов животные обучались связывать звуковые сигналы с появлением воды и успешно находили источник, который служил для них "наградами". Результаты показали, что по мере повышения уровня эстрогена способность крыс к обучению заметно возрастала. По словам авторов, это связано с тем, что эстроген активизирует работу дофаминовой системы в центре вознаграждения мозга, усиливая передачу сигналов, отвечающих за ощущение поощрения.

Напротив, при подавлении активности эстрогена, что ограничивало его влияние на дофамин, обучаемость крыс ухудшалась. Это указывает на возможную связь между уровнем гормонов и проявлениями нейропсихических расстройств. При этом исследователи подчеркнули, что уровень эстрогена не оказывал влияния на когнитивные процессы, связанные с принятием решений – эффект наблюдался исключительно в сфере обучения.