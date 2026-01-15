x
15 января 2026
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 10:02
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Grok лишился возможности создавать эротические изображения на основе технологии deepfake

время публикации: 15 января 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 09:40
Grok лишился возможности создавать эротические изображения на основе технологии deepfake
AP Photo/Rick Rycroft

Принадлежащая Илону Маску компания X сообщила, что чат-бот Grok лишится возможности создавать эротические изображения на основе фотографий реальных людей с помощью технологии deepfake.

"Мы приняли технологические меры, чтобы заблокировать возможность редактировать изображения людей, наделяя их откровенной одеждой, такой как бикини. Ограничение распространяется на всех пользователей, включая платные аккаунты", – говорится в заявлении.

Несколько дней назад Малайзия и Индонезия приняли решение о блокировке Grok. "Его использование для создания откровенных сексуальных сцен – нарушение прав человека, его достоинства, безопасности в интернете. Мы призываем платформу X предоставить разъяснения по данному вопросу", – заявила министр связи и цифровой информации Индонезии Меюта Хафид.

Вопрос находился на повестке дня и в других странах, в частности, в государствах Евросоюза и Великобритании. Министр по делам технологии Лиз Кендалл заявила, что она поддержит регулятора Ofcom, если тот примет решение о блокировке социальной сети X.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 12 января 2026

Малайзия и Индонезия заблокировали Grok, обвинив его в создании порнографии