Завершен сезон международных олимпиад: израильские школьники и студенты завоевали 28 медалей

09 августа 2025
09 августа 2025
Мин.образования
Израильские ученые
время публикации: 09 августа 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 06:36
Пресс-служба Центра ученых будущего

Подведены итоги международных научных олимпиад 2025 года. Команды Израиля участвовали в семи олимпиадах, завоевав в общей сложности 28 медалей, в том числе 10 золотых, сообщают министерство образования Израиля и Центр ученых будущего.

Как отмечалось ранее, наибольшего успеха израильтяне добились на Международной олимпиаде по математике, проходившей в Австралии: 6-е место в командном зачете – четыре "золота", одно "серебро", одна "бронза".

Также сборные Израиля участвовали: в Международной киберолимпиаде (во время войны в Иране, удаленно и в условиях ракетных обстрелов) – 3 серебряные и 1 бронзовая медали, в Международной олимпиаде по химии – 2 золотые и 2 серебряные медали, в Международной олимпиаде по физике – 1 золотая и 4 серебряные медали, в Международной олимпиаде по биологии – 1 золотая и 2 серебряные медали, в Европейской олимпиаде по математике среди девушек – 2 золотые медали, в Европейской олимпиаде по информатике среди девушек – 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

