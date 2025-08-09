Завершен сезон международных олимпиад: израильские школьники и студенты завоевали 28 медалей

Подведены итоги международных научных олимпиад 2025 года. Команды Израиля участвовали в семи олимпиадах, завоевав в общей сложности 28 медалей, в том числе 10 золотых, сообщают министерство образования Израиля и Центр ученых будущего.

Как отмечалось ранее, наибольшего успеха израильтяне добились на Международной олимпиаде по математике, проходившей в Австралии: 6-е место в командном зачете – четыре "золота", одно "серебро", одна "бронза".

Также сборные Израиля участвовали: в Международной киберолимпиаде (во время войны в Иране, удаленно и в условиях ракетных обстрелов) – 3 серебряные и 1 бронзовая медали, в Международной олимпиаде по химии – 2 золотые и 2 серебряные медали, в Международной олимпиаде по физике – 1 золотая и 4 серебряные медали, в Международной олимпиаде по биологии – 1 золотая и 2 серебряные медали, в Европейской олимпиаде по математике среди девушек – 2 золотые медали, в Европейской олимпиаде по информатике среди девушек – 1 серебряная и 2 бронзовые медали.