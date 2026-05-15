Участие в искусстве связано с замедлением темпов биологического старения

Согласно новому исследованию, занятия творчеством, например, пение, рисование или посещение музеев и галерей, могут быть связаны с более медленным биологическим старением и улучшением здоровья. Ученые впервые обнаружили, что как активное участие в искусстве, так и посещение культурных мероприятий помогают людям дольше сохранять биологическую молодость.

Авторы работы отмечают, что влияние искусства на организм проявляется не только на эмоциональном, но и на биологическом уровне. По словам исследователей, участие в культурной жизни следует рассматривать как полезную привычку для здоровья – так же, как физическую активность.

При этом исследователи подчеркивают, что замедление биологического старения не означает автоматического увеличения продолжительности жизни. Для оценки возраста организма ученые использовали так называемые "эпигенетические часы", которые помогают прогнозировать риск заболеваний и смертности. Хотя предыдущие исследования уже связывали искусство с большей продолжительностью жизни, для подтверждения прямой связи необходимы дополнительные крупные исследования.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, которые регулярно занимались творчеством. По одной из систем оценки, у участников, посвящавших время искусству хотя бы раз в неделю, скорость биологического старения снижалась на 4%, а у занимавшихся ежемесячно – на 3%.

Другой метод показал, что люди, регулярно вовлеченные в художественную деятельность, в среднем были биологически моложе примерно на год по сравнению с теми, кто почти не занимался искусством. Для сравнения, регулярные занятия спортом были связаны с "омоложением" примерно на шесть месяцев.

Ученые считают, что влияние искусства на старение сопоставимо по масштабу с разницей между курильщиками и людьми, отказавшимися от курения. Результаты дополняют растущее число доказательств пользы искусства для здоровья: творческие занятия помогают снижать уровень стресса, уменьшать воспаление и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Работа основана на данных 3556 взрослых участников британского долгосрочного исследования. Ученые анализировали образцы крови и ответы на опросы о том, как часто люди занимались творчеством, посещали выставки, концерты, музеи, исторические места, библиотеки и другие культурные пространства. Наиболее заметное влияние искусства на замедление старения было зафиксировано у людей старше 40 лет.