15 мая 2026
Спорт

"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 мая 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 11:54
"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Вегас" вышел в финал Западной конференции НХЛ впервые с 2023 года.

Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 3:6 (счет в серии 2:3)

В первом периоде хозяева вели в счете 1:0, 2:1, 3:2. Счет в матче на второй минуте открыл еврейский нападающий Джейсон Цукер.

Три результативных передачи сделал Юрай Слафковски (Монреаль).

Ник Сузуки (Монреаль) набрал 3 (1 + 2) очка.

Якуб Добеш отразил 33 броска и стал пятым вратарем-новичком "Монреаля". одержавшим не менее семи побед в одном плэй-офф.

Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 1:5 (2:4)

Две шайбы забросил Павел Дорофеев.

"Рыцари" восьмой раз выигрывают решающий матч серии в гостях.

