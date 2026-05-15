"Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли
время публикации: 15 мая 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 11:54
Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Вегас" вышел в финал Западной конференции НХЛ впервые с 2023 года.
Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 3:6 (счет в серии 2:3)
В первом периоде хозяева вели в счете 1:0, 2:1, 3:2. Счет в матче на второй минуте открыл еврейский нападающий Джейсон Цукер.
Три результативных передачи сделал Юрай Слафковски (Монреаль).
Ник Сузуки (Монреаль) набрал 3 (1 + 2) очка.
Якуб Добеш отразил 33 броска и стал пятым вратарем-новичком "Монреаля". одержавшим не менее семи побед в одном плэй-офф.
Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 1:5 (2:4)
Две шайбы забросил Павел Дорофеев.
"Рыцари" восьмой раз выигрывают решающий матч серии в гостях.
