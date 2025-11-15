Гены могут предсказывать риск самоубийства при депрессии

Исследование, опубликованное в Nature Genetics, основано на анализе медицинских записей и генетических данных более 150 000 человек, страдающих депрессией, и 360 000 участников контрольной группы из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Эстонии. Ученые сравнили генетические особенности и риск попыток самоубийства у людей, у которых депрессия впервые проявилась до 25 лет, и у тех, кому диагноз был поставлен после 50 лет.

Результаты показали значительные различия между этими группами. Исследователи обнаружили 12 генетических областей, связанных с депрессией раннего начала, и две – с поздним. Примерно каждый четвертый человек с высоким генетическим риском ранней депрессии совершал попытку самоубийства в течение десяти лет после постановки диагноза – это почти вдвое чаще, чем среди людей с низким генетическим риском. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение того, как выявленные генетические различия связаны с развитием мозга, реакцией на стресс и жизненными обстоятельствами. Ученые также намерены выяснить, можно ли использовать генетические профили для раннего выявления риска и профилактики самоубийств в системе здравоохранения.