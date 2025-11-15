x
Наука и Хайтек

Голландский стартап разрабатывает искусственную матку для спасения недоношенных детей

Исследования
Стартап
Нидерланды
время публикации: 15 ноября 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 11:28
Голландский стартап разрабатывает искусственную матку для спасения недоношенных детей
Wikipedia.org. Фото: Wellcome Collection gallery

Исследователи из Нидерландов и Германии работают над созданием технологии искусственной матки, которая в будущем сможет поддерживать жизнь глубоко недоношенных детей вне тела матери. Это потенциальный научный прорыв, способный изменить представления о границах жизни, репродукции и медицинской этики.

Как сообщает The Guardian, устройство AquaWomb создается для воссоздания условий, максимально приближенных к естественной среде матки. Его основная цель – помочь младенцам, рожденным на сроке 22-24 недель, когда шансы на выживание остаются крайне низкими.

Система представляет собой жидкостный резервуар, напоминающий по размеру домашний аквариум, где поддерживается постоянная температура около 37,6 °C. Внутри расположен мягкий двухслойный мешок, в котором ребенок может свободно двигаться и развиваться, пока искусственная плацента снабжает его кислородом и питательными веществами через трубки, соединенные с пуповиной.

Если технология оправдает ожидания, искусственные матки могут значительно повысить выживаемость недоношенных детей, которые сейчас вынуждены полагаться на аппараты ИВЛ и инкубаторы – устройства, нередко наносящие вред их еще не сформировавшимся легким.

Первые тесты, по словам исследователей, планируется проводить на младенцах, родившихся раньше 24 недель, – тех, для кого современные методы интенсивной терапии пока что редко бывают успешными.

