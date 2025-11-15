Родительская критика связана с уменьшением способности прощать у детей

Исследование, проведенное среди дошкольников и их родителей в Гонконге, показало, что родительский перфекционизм влияет на развитие у детей социальных навыков, особенно на способность ребенка прощать. У родителей с более высокими конструктивными перфекционистскими стремлениями – то есть тех, кто устанавливает высокие, но реалистичные и поддерживающие стандарты – дети чаще проявляют способность к прощению, что связано с лучшим развитием навыков построения отношений. Напротив, у родителей с чрезмерным или деструктивным перфекционизмом – сосредоточенных на критике и ошибках – дети проявляли меньшую склонность к прощению, что, в свою очередь, коррелировало с более низким уровнем социальных навыков. Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Behavioral Development.

Исследователи проанализировали данные крупного лонгитюдного исследования, посвященного влиянию семейной динамики на раннее социально-эмоциональное развитие детей. В исследовании приняли участие 226 детей, начинавших обучение в детском саду, и их родители. Средний возраст детей составлял около 3,9 лет, 43,9% участников были мальчиками, все – этнические китайцы. Данные собирались в три этапа с интервалом шесть месяцев. На первом этапе родители оценивали свои перфекционистские стремления и опасения относительно успеваемости детей, а также первоначальный уровень навыков построения отношений у детей. На втором этапе оценивалась способность детей прощать, а на третьем – повторно оценивались их навыки построения отношений.

Результаты показали явную зависимость. У родителей с более высокими конструктивными перфекционистскими стремлениями через шесть месяцев рождались дети, более склонные к прощению, и этот навык предсказывал более развитые умения строить отношения на финальном этапе. Напротив, у родителей с выраженными перфекционистскими опасениями дети проявляли меньшую склонность к прощению, что в дальнейшем связывалось с более слабыми навыками построения отношений. Таким образом, влияние родительского перфекционизма на навыки построения отношений полностью опосредовалось способностью ребенка прощать.

Авторы проверили статистическую модель, которая показала, что перфекционистские стремления родителей положительно влияют на прощение ребенка, а перфекционистские опасения – отрицательно. В свою очередь, способность прощать напрямую способствует развитию навыков построения отношений. Результаты подтвердили предложенную модель.