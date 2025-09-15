x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Ученые представили новый метод исследования Кумранских рукописей

Израильские ученые
время публикации: 15 сентября 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 14:48
Ученые представили новый метод исследования Кумранских рукописей
Hadas Parush/Flash90

Исследователи Тель-Авивского университета разработали новый метод анализа Кумранских рукописей, который поможет сопоставлять фрагменты и сравнивать почерки переписчиков.

Исследование было представлено на 19-ом Всемирном конгрессе по иудаике в Еврейском университете Иерусалима.

Сегодня рукописи хранятся в строго контролируемых условиях и доступ к ним крайне ограничен. Исследователи в основном работают с цифровыми копиями документов. До сих пор они были вынуждены проводить сегментацию рукописей вручную, используя простые редакторы изображений для разметки практически каждого пикселя, а это крайне трудоемкий процесс.

Новая технология помогает автоматизировать и ускорить распознавание букв, почерков и границ фрагментов, несмотря визуальные помехи. Технология использует мультиспектральные изображения, которые Управление древностей Израиля делает с помощью съемки в разных диапазонах света. Это позволяет выявить детали, невидимые невооруженным глазом. Алгоритм учится различать чернила, пергамент и другие элементы на каждом изображении.

Израильские исследователи выложили свою модель в открытый доступ, что дает широкому кругу ученых новые возможность изучения древних текстов.

Технология еще находится в стадии разработки, но разработчики надеются, что скоро она станет удобным инструментом ученых. Извлечение новой информации поможет получить сведения о людях и общинах, стоящих за Кумранскими рукописями, их уровне грамотности и еврейской жизни периода Второго Храма.

По словам соавтора модели профессора Нахума Дершовица, сравнение и сопоставление почерков различных фрагментов и свитков остается одним из главных нерешенных вопросов в исследовании рукописей. В интервью Times of Israel ученый отмечает: "В том, что касается свитков Мертвого моря, – важно все, даже прочтение еще одной буквы – уже хорошо".

