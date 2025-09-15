Израильский стартап поможет пользователям создавать собственные IT-системы без программирования

Стартап Blocks позволяет пользователям создавать приложения и ИИ-агентов, описывая свои потребности на естественном языке. Для реализации собственной системы навыки программирования не нужны.

Израильский стартап Blocks реализует новый подход к созданию IT-инструментов без кодирования. Компания позволяет специалистам любого уровня создавать собственные рабочие приложения, используя только естественный язык для их описания.

Технология Blocks объединяет конструктор ИИ-приложений с умными агентами. Эти агенты хранят информацию, анализируют ее, действуют на основе полученных данных и автоматически координируют работу между различными системами. При этом пользователи сохраняют полный контроль над поведением созданных инструментов.

Платформа предоставляет базовую инфраструктуру ИИ-агентов для каждого приложения. Эту инфраструктуру пользователи могут настраивать под свои задачи и дополнять собственными агентами. Пользователи могут устанавливать цели агентов, давать им инструкции, формировать стиль их мышления и контролировать выполнение заданий.

ИИ-агенты Blocks – активны. Они сами планируют встречи, анализируют данные, отправляют электронные письма, создают отчеты, осуществляют поиск в интернете и выполняют множество других функций. Каждый агент оснащен профессиональными инструментами для реализации заданий. Платформа обеспечивает бесшовную интеграцию с популярными сервисами, в том числе LinkedIn, Google Workspace, Gmail.

Компания Blocks основана в начале 2025 года. Она привлекла $10 миллионов в рамках посевного раунда.