Израильские ученые показали, что снижение гиперактивности иммунитета может омолодить клетки и ткани

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что подавление гиперактивности иммунной системы восстанавливает здоровье тканей при возрастных генетических нарушениях.

Хорошо известно, что накопление повреждений ДНК является одной из главных причин старения клеток. Но в новой работе, опубликованной в журнале Genes & Development, ученые показали, что основной вред наносит не сам дефект генома, а чрезмерная реакция иммунной системы.

Когда системы восстановления ДНК дают сбой, фрагменты генетического материала попадают в сложный раствор, в который погружены клеточные органоиды. Там фрагменты ДНК обнаруживает особый "датчик безопасности" - сенсор cGAS, который в норме распознает вирусы. Если он не может отличить собственную поврежденную ДНК от чужеродной, система запускает мощный и хронический воспалительный процесс, разрушающий ткани.

Исследователи установили, что cGAS обладает двойной разрушительной силой: он не только провоцирует воспаление, но и проникает в ядро клетки, напрямую нарушая механизмы ремонта ДНК.

В ходе экспериментов на моделях ускоренного старения биологи попробовали снизить активность этого сенсора. Им удалось не просто замедлить деградацию клетки, но и восстановить функции органов, уменьшить нейровоспаление и вернуть клеткам репродуктивные способности. Это доказывает, что организм способен справляться с существенным объемом повреждений ДНК, если "погасить пожар" в иммунной системе.

Открытие дает надежду на создание терапии для редких синдромов преждевременного старения и, возможно, для борьбы с возрастными изменениями у широкого круга людей. Вместо того чтобы пытаться исправить каждую мутацию, медицина может сосредоточиться на регулировании иммунного ответа. Главной задачей для ученых остается поиск баланса: необходимо научиться подавлять ложную тревогу, не лишая при этом организм защиты против реальных вирусных угроз.

Работа подтверждает концепцию, согласно которой системы, обеспечивающие жизнеспособность в молодости, с возрастом становятся угрозой и требует дополнительного регулирования.