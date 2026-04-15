В византийском соборе вблизи Кинерета найдена уникальная структура с двумя залами для крещения

Археологи Хайфского университета исследовали византийский собор в древнем городе Гиппос. Ученые обнаружили уникальную структуру храма с двумя залами для крещения и набор редких артефактов.

Расположенный на горе Сусита над озером Кинерет, античный Гиппос в византийский период в VI веке н.э. был процветающим христианским центром. Раскопки под руководством доктора Михаэля Айзенберга позволили полностью восстановить облик крупнейшего собора города. Археологи обнаружили сразу два зала для таинства крещения. Это делает собор Гиппоса единственным известным ранним храмом с такой структурой. Работа опубликована в журнале Palestine Exploration Quarterly.

Археологи выдвигают несколько гипотез, зачем в одном соборе два крестильных зала. Возможно, это связано с разделением потоков людей. В раннехристианский период крещение часто было массовым и совершалось лишь несколько раз в году, например, на Пасху или Богоявление. Обряд был долгим и сложным, поэтому наличие двух купелей позволяло ускорить процесс. Возможно, один зал мог быть основным, а второй использовался для особых категорий людей, например, для высокопоставленных лиц или для тех, кто переходил в христианство из языческих общин.

Особое внимание ученых привлек уникальный прямоугольный мраморный блок с тремя одинаковыми чашеобразными углублениями, найденный рядом с купелью. Аналогов этому предмету в мировой археологии на данный момент не существует. Исследователи полагают, что блок использовался в обрядах таинства крещения, которые в то время включали многократные помазания. Скорее всего в чашеобразных углублениях находились различные виды масел.

Доктор Айзенберг отмечает: "Блок находился на полу вместе с другими литургическими инструментами рядом с крестильной купелью. Наверняка, он использовался при обряде крещения. Двойное помазание – до и после крещения – хорошо известно как часть раннехристианских ритуалов, поэтому предположение, что в блоке хранились масла, весьма правдоподобно".

Несмотря на то, что после исламского завоевания и разрушительного землетрясения в 749 году город был заброшен, найденные артефакты, включая бронзовый канделябр и реликварий, позволяют реконструировать духовную жизнь византийского Леванта.