Израильский стартап с помощью собак и машинного обучения выявляет рак на ранней стадии

Компания SpotitEarly разработала домашний тест для диагностики рака. Обученные собаки нюхают воздух, который выдыхает человек, а ИИ-модель анализирует поведение животных. Точность теста достигает 94%.

Биотехнологическая компания SpotitEarly предлагает новый подход к ранней диагностике онкологических заболеваний. Метод основан на способности собак улавливать специфические запахи, связанные с раком.

Для прохождения скрининга пациенту необходимо выдохнуть в специальный мешок и отправить его в лабораторию компании. Там 18 обученных биглей анализируют образцы на наличие раковых маркеров. Собаки обучены садиться при обнаружении специфических частиц, связанных с онкологией. Платформа на базе ИИ отслеживает поведение животных через камеры, микрофоны и мониторы сердечного ритма, что повышает точность диагностики по сравнению с простым наблюдением кинолога.

Исследование компании, опубликованное в Nature Scientific Reports, показало точность 94% выявления ранних стадий рака. Двойное слепое клиническое исследование охватило 1400 человек и было сфокусировано на четырех наиболее распространенных типах онкологии: рак молочной железы, колоректальный рак, рак простаты и рак легких.

Компания SpotitEarly в мае объявила о выходе на американский рынок. Стартап привлек $20 миллионов инвестиций. Средства будут направлены на расширение клинических исследований. На первом этапе стартап планирует сосредоточиться на скрининге рака молочной железы.

Домашние наборы для скрининга будут доступны через сеть врачей в 2026 году. Стоимость теста на один тип рака составит около 250 долларов, дополнительные тесты обойдутся значительно дешевле.