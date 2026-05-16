Бобры превращают реки в мощные поглотители углерода

Бобры могут играть гораздо более важную роль в борьбе с изменением климата, чем предполагалось раньше. Международная группа ученых во главе с исследователями из University of Birmingham пришла к выводу, что эти животные способны превращать речные экосистемы в эффективные природные поглотители углекислого газа, меняя структуру водно-болотных угодий и русел рек. Исследование впервые оценило одновременно и выбросы, и накопление CO₂, связанные с деятельностью бобров в подходящих болотистых территориях. В работе приняли участие специалисты из университетов Бирмингема, Вагенингена и Берна, а объектом наблюдения стала речная система на севере Швейцарии, где бобры обитают уже более десяти лет.

Ученые выяснили, что созданные бобрами водно-болотные угодья накапливают углерод примерно в десять раз быстрее, чем соседние территории без этих животных. За 13 лет в таких экосистемах накопилось около 1194 тонн углерода – это соответствует примерно 10 тоннам CO₂ на гектар ежегодно. Для оценки воздействия ученые использовали гидрологические наблюдения, химический анализ воды и осадков, мониторинг парниковых газов и компьютерное моделирование. Это позволило создать один из самых подробных углеродных балансов для экосистем, преобразованных бобрами. Выяснилось, что заболоченные территории, созданные животными, в среднем ежегодно поглощали около 98 тонн углерода. Основную роль в этом сыграло накопление растворенного неорганического углерода под поверхностью земли.

Исследование также показало сезонные изменения. Летом, когда уровень воды снижался и осадки оказывались на воздухе, выбросы CO₂ временно увеличивались, и территория ненадолго становилась источником углерода. Однако в течение года накопление растительности, древесины и донных отложений значительно превышало эти выбросы. При этом выбросы метана, которые обычно вызывают опасения в болотистых экосистемах, оказались крайне низкими – менее 0,1% от общего углеродного баланса.

Со временем в созданных бобрами водно-болотных угодьях накапливается все больше углерода благодаря осадкам и мертвой древесине. Исследователи обнаружили, что такие отложения содержат в 14 раз больше неорганического углерода и в восемь раз больше органического углерода, чем почвы соседних лесов. Почти половина всего накопленного углерода приходилась на мертвую древесину прибрежных лесов. Ученые считают, что эти запасы могут оставаться стабильными десятилетиями, пока сохраняются бобровые плотины. По расчетам исследователей, если бобры вновь заселят все подходящие пойменные территории Швейцарии, их деятельность сможет компенсировать до 1,8% ежегодных выбросов CO₂ в стране.