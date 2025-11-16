x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильские ученые предложили новый подход к лечению рака мозга

Исследования
Медицина
Онкология
Израильские ученые
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 15:02
Израильские ученые предложили новый подход к лечению рака мозга
Wikipedia.org. Фото: Llorenzi

Ученые из Института Вейцмана обнаружили бактериальные сообщества в опухолях мозга. Бактерии влияют на устойчивость к терапии и их подавление может улучшить прогноз заболевания.

Менее 5% пациентов с диагнозом глиобластома живут 5 лет и дольше, поэтому борьба с этим онкологическим заболеванием является одним из важных приоритетов ученых. Мозг долгое время считался стерильной средой, защищенной гематоэнцефалическим барьером от проникновения патогенов. Но новое исследование показало, что различные бактерии успешно преодолевают эту защиту и обитают внутри опухолей мозга. Работа опубликована в журнале Nature Cancer.

Ученые проанализировали 322 образца глиобластом и метастазов в мозге. Исследователи обнаружили бактерии как внутри опухолей, так и среди окружающих опухоль иммунных клеток. Метастазы оказались даже богаче бактериями, чем первичные опухоли – они содержали большее количество и разнообразие микроорганизмов.

Особенно важным открытием стало установление связи между бактериальным составом опухолей и выживаемостью пациентов. У больных, проживших менее года, обнаружились более богатые бактериальные сообщества, чем у тех, кто прожил более двух лет. Эксперименты показали, что выделения некоторых бактерий, например рода Bacillus, делают раковые клетки устойчивыми к химиотерапии темозоломидом.

"Глиобластома – это очень агрессивная злокачественная опухоль головного мозга, и даже после таких методов лечения, как хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия и биологическая терапия, продолжительность жизни остается очень ограниченной, – говорит соавтор работы профессор Шломит Юст-Кац, – Обнаружение бактерий в опухолях открывает путь для будущих исследований роли этих бактерий в развитии заболевания и дает надежду на поиск новых методов помощи пациентам".

Результаты работы открывают новые перспективы для разработки направленных методов лечения рака мозга с учетом найденного бактериального фактора.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 22 июня 2025

Персонализированные вакцины от рака замедляют рецидив опухоли, пока только у мышей
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 26 декабря 2024

Новые наночастицы точно доставляют два препарата для подавления опухоли