Астрономы впервые увидели радиосигналы от черной дыры, разорвавшей звезду вне центра галактики

Международная команда ученых во главе с исследователями из Еврейского университета Иерусалима впервые обнаружила приливное разрушение звезды черной дырой вне центра галактики.

Астрономы открыли первое событие приливного разрушения звезды, которое произвело яркое радиоизлучение за пределами галактического центра. Событие получило обозначение AT 2024tvd и произошло в галактике, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет. По словам ученых, никогда прежде не наблюдалось такое яркое радиоизлучения от черной дыры, разрывающей звезду вдали от галактического центра. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

События приливного разрушения происходят, когда звезда проходит слишком близко к массивной черной дыре. Разница гравитационных сил на ближней и дальней сторонах звезды становится настолько велика, что приливные силы буквально разрывают ее на части. После катастрофического разрушения часть звездного вещества падает на черную дыру, образуя яркий аккреционный диск, а часть материала звезды может быть выброшена в космос.

Уникальность открытия заключается в том, что черная дыра находилась примерно в 2600 световых годах от ядра своей галактики. Это доказывает, что сверхмассивные черные дыры могут находиться не только в центре галактик. Наблюдения проводились с помощью мощнейших радиотелескопов мира, включая VLA, ALMA и британскую систему AMI-LA.

Наблюдения выявили две различные радиовспышки. Мощные выбросы излучения произошли не сразу после разрушения звезды, а спустя месяцы. Детальное моделирование показало как минимум два отдельных выброса с интервалом в несколько месяцев. Это показывает, что черная дыра "переваривает" звездное вещество неравномерно, порциями, периодически "пробуждаясь" после периодов покоя и производя мощные выбросы энергии.