Система отслеживания диких животных может предупредить о будущей пандемии

Ученые Еврейского университета Иерусалима предложили отслеживать диких животных в режиме реального времени с помощью миниатюрных датчиков и по изменениям поведения делать эпидемический прогноз.

В исследовании, опубликованном в журнале Trends in Ecology & Evolution, ученые описали систему сбора данных о движении животных с помощью миниатюрных носимых датчиков. Эти данные в режиме реального времени позволят контролировать изменения в поведении животных и помогут зарегистрировать момент вспышки заболевания. Система позволяет перейти от лечения к предупреждению и профилактике зоонозным заболеваний, таких как птичий грипп и будущие пандемии, подобные COVID.

Зимняя вспышка птичьего гриппа 2021-2022 годов в долине Хула стала крупнейшей в истории Израиля. Тогда погибли 8000 журавлей. У ученых было 10 журавлей с GPS-трекерами, и некоторые из них тоже погибли. Но данные отслеживания журавлей дали возможность для принятия быстрых управленческих решений.

Этот случай показал, что сегодня слежение за дикими животными в режиме реального времени работает намного быстрее и эффективнее, чем раньше. Это позволяет быстро обнаружить вспышки заболеваний, спасти животных и защитить людей.

Система предусматривает различные способы отслеживания в борьбе с болезнями, в том числе системы раннего предупреждения по аномальным паттернам движения и понимание того, как болезни распространяются по ландшафтам и видам.

Как отмечают ученые, этот подход основан на простой логике: когда животные начинают вести себя по-другому, они могут сообщить нам что-то важное. Это – подход, признающий глубокие взаимосвязи между здоровьем животных и человека.