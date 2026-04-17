Генетика объясняет, почему результаты инъекций для снижения веса различаются

Исследователи выяснили, что генетические особенности могут объяснять, почему препараты для снижения веса работают по-разному у разных людей. В частности, различия в двух генах, связанных с обменом кишечных гормонов, отвечающих за аппетит и пищеварение, могут влиять как на эффективность снижения веса, так и на вероятность побочных эффектов при применении препаратов на основе GLP-1. Работа, опубликованная в журнале Nature, может стать основой для будущего подбора терапии ожирения с учетом генетики пациента.

Препараты класса агонистов рецептора GLP-1, такие как семаглутид (Wegovy) и тирзепатид (Mounjaro), имитируют действие естественных гормонов кишечника и помогают контролировать аппетит, уровень инсулина и процессы пищеварения. Их уже используют миллионы людей по всему миру, однако причины различий в результатах лечения до конца не понятны.

В рамках исследования специалисты из 23andMe проанализировали данные 27885 человек, принимавших такие препараты. Они обнаружили, что один из генетических вариантов (rs10305420) связан с немного более выраженной потерей веса. Другой вариант (rs1800437) оказался связан с повышенной вероятностью тошноты и рвоты у пациентов, принимающих тирзепатид, но не влиял на снижение веса. В целом результаты указывают на то, что генетика действительно играет роль в реакции на такие лекарства, однако ее влияние оказалось сравнительно небольшим.