Обзор GitHub: российский мессенджер Max – инструмент непрерывной слежки

Платформа GitHub публикует обзор разработанного VK "национального мессенджера" Max, которому приходит на смену активно вытесняемым с российского рынка мессенджерам WhatApp и Telegram. Согласно обзору, речь идет об инструменте по сбору информации о пользователях.

"Приложение Max, несмотря на отсутствие явных низкоуровневых эксплойтов, представляет собой мощный инструмент для глубокого и постоянного сбора данных о пользователе и его активности. Комбинация обширных разрешений, таких как доступ к микрофону, камере, местоположению, контактам, списку установленных приложений, а также захват экрана и сбор данных о внутреннем вводе в чатах, создает полную картину поведения пользователя", – констатируется в отчете.

"Обфускация (то есть запутывание) кода продолжает скрывать точные механизмы и цели сбора и обработки этих данных, что еще больше усиливает опасения по поводу конфиденциальности и безопасности. Приложение активно закрепляется в системе через механизмы автозапуска и постоянных фоновых служб, обеспечивая непрерывную слежку", – подчеркивается в выводах.

При этом приложение позиционируется как быстрый и легкий мессенджер для общения. "Заявлены функции высокого качества звонков, анимированные стикеры, отправка файлов до 4 ГБ, а также наличие чат-ботов и мини-приложений. Распространяется на различных платформах: Android (через Google Play, RuStore, AppGallery), iOS (через App Store) и десктопные версии", – пишут авторы обзора.