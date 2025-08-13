Проблемы со звонками в Россию через WhatsApp. Роскомнадзор подтвердил введение ограничений

В течение нескольких дней поступали жалобы от израильтян, пользующихся мессенджерами WhatsApp и Telegram для звонков друзьям и родным в России, на нестабильную работу сервисов.

При звонке через WhatsApp голос обоих собеседников тормозит, что делает разговор невозможным. В Telegram звонок зачастую вовсе не доходит до второй стороны.

В среду, 13 августа, Роскомнадзор подтвердил введение частичных ограничений на звонки через иностранные мессенджеры.

"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", – сообщили в РКН информационному агентству "Интерфакс".