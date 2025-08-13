x
13 августа 2025
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2025
|
13 августа 2025
|
последняя новость: 19:44
13 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Проблемы со звонками в Россию через WhatsApp. Роскомнадзор подтвердил введение ограничений

Россия
Израиль
время публикации: 13 августа 2025 г., 19:28 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 19:33
Проблемы со звонками в Россию через WhatsApp и Telegram. Роскомнадзор подтвердил введение ограничений
AP Photo/Patrick Sison, File

В течение нескольких дней поступали жалобы от израильтян, пользующихся мессенджерами WhatsApp и Telegram для звонков друзьям и родным в России, на нестабильную работу сервисов.

При звонке через WhatsApp голос обоих собеседников тормозит, что делает разговор невозможным. В Telegram звонок зачастую вовсе не доходит до второй стороны.

В среду, 13 августа, Роскомнадзор подтвердил введение частичных ограничений на звонки через иностранные мессенджеры.

"По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится", – сообщили в РКН информационному агентству "Интерфакс".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 июля 2025

В Москве пенсионерка отдала мошенникам деньги и драгоценности на сумму около 64 миллионов рублей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 июля 2025

В Госдуме РФ предупредили WhatsApp, что ему "пора готовиться к уходу с российского рынка"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 января 2025

Российские СМИ сообщают о "масштабном сбое в Рунете"