Миссия Artemis II: ракета для первого за полвека пилотируемого полета к Луне доставлена на старт

Ракета-носитель Space Launch System, которой предстоит доставить на лунную орбиту космическую миссию Artemis II, доставлена на стартовую площадку космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, сообщает NASA.

98-метровую ракету перевозили в вертикальном положении. Путь от сборочного цеха до площадки, протяженность которого 6,5 километров, занял 12 часов. Теперь специалисты приступят к предполетным проверкам, после чего будет проведена полная имитация запуска.

Полет с участием четырех астронавтов продлится 10 дней и станет первой пилотируемой миссией к Луне более чем за полвека. Последними, кто высадился на спутнике Земли стали в декабре 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, в рамках миссии "Аполлон-17".

Окно для запуска открывается 6 февраля, запуски будут возможны в марте и апреле. Космическому кораблю Orion, экипаж которого – американцы Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен, предстоит совершить один виток вокруг Луны.

На 2027 год запланирована миссия Artemis III, в ее рамках будет осуществлена высадка двух астронавтов на Луне. К 2030 году на Луне должна быть создана постоянная база.