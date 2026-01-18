x
18 января 2026
|
последняя новость: 11:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 11:32
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Миссия Artemis II: ракета для первого за полвека пилотируемого полета к Луне доставлена на старт

США
Космос
время публикации: 18 января 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 10:18
Миссия Artemis II: ракета для первого за полвека пилотируемого полета к Луне доставлена на старт
AP Photo/John Raoux

Ракета-носитель Space Launch System, которой предстоит доставить на лунную орбиту космическую миссию Artemis II, доставлена на стартовую площадку космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде, сообщает NASA.

98-метровую ракету перевозили в вертикальном положении. Путь от сборочного цеха до площадки, протяженность которого 6,5 километров, занял 12 часов. Теперь специалисты приступят к предполетным проверкам, после чего будет проведена полная имитация запуска.

Полет с участием четырех астронавтов продлится 10 дней и станет первой пилотируемой миссией к Луне более чем за полвека. Последними, кто высадился на спутнике Земли стали в декабре 1972 года Юджин Сернан и Харрисон Шмитт, в рамках миссии "Аполлон-17".

Окно для запуска открывается 6 февраля, запуски будут возможны в марте и апреле. Космическому кораблю Orion, экипаж которого – американцы Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен, предстоит совершить один виток вокруг Луны.

На 2027 год запланирована миссия Artemis III, в ее рамках будет осуществлена высадка двух астронавтов на Луне. К 2030 году на Луне должна быть создана постоянная база.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 января 2024

Из-за потери модуля Peregrine 1 высадка на Луну отложена на два года
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 04 апреля 2023

Названы астронавты первой за полвека лунной миссии