Нобелевский лауреат по физике Чэнь-Нин Ян умер в возрасте 103 лет

Китайско-американский физик Чэнь-Нин Ян, лауреат Нобелевской премии 1957 года, скончался в Пекине в возрасте 103 лет. О его смерти опубликовал Университет Цинхуа, где ученый работал в последние годы.

В 1957 году Чэнь-Нин Ян вместе с Цзун-Дао Ли получил Нобелевскую премию "за исследование симметрии четности в элементарных процессах и вывод о ее нарушении в слабых взаимодействиях, приведший к важным открытиям в физике элементарных частиц". Их гипотеза о нарушении четности в слабых взаимодействиях была экспериментально подтверждена в 1956-1957 годах (эксперимент Чиен-Шиунг Ву).

Среди ключевых достижений Чэнь-Нин Яна – совместная с Робертом Миллсом калибровочная теория Яна-Миллса (1954), оказавшая фундаментальное влияние на современную физику частиц.

Чэнь-Нин Ян родился 1 октября 1922 года, сделал карьеру в США (Принстон, Стоуни-Брук), а в 2015 году принял гражданство КНР и переехал работать в Пекин.

Его соавтор по Нобелевскому открытию Цзун-Дао Ли умер в августе 2024 года в возрасте 97 лет.