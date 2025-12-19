Освещение оказывает сильное влияние на восприятие музыки

Музыка давно известна своей способностью вызывать сильные эмоции, влиять на настроение и даже приводить к глубокому эмоциональному переживанию. Новое исследование, проведенное учеными из трех университетов, показало, что цвет и характер внутреннего освещения могут существенно менять то, как люди воспринимают музыку. Эти выводы могут быть полезны не только концертным площадкам, но и медицинским учреждениям и обычным домам, где стремятся создать максимально комфортную атмосферу для прослушивания.

Научная работа под названием "Как освещение может улучшить восприятие музыки?" была опубликована в ноябре в журнале Lighting Design & Application. Авторы подчеркивают, что до сих пор существовало совсем немного исследований, напрямую изучающих влияние внутренней среды на эмоциональные реакции во время прослушивания музыки. В данном эксперименте ученые анализировали, как различные условия освещения влияют на эмоциональную оценку музыки, ощущение ее соответствия окружающей обстановке и общее удовлетворение освещением.

Во время эксперимента участники слушали музыкальные фрагменты двух типов – радостные и печальные – находясь при разном освещении. Им предлагалось оценить свои эмоции, а также то, насколько освещение, по их мнению, подходило к звучащей музыке. Для тестирования использовались популярные музыкальные произведения, ранее применявшиеся в исследованиях и надежно классифицированные как вызывающие радость или грусть.

Эксперимент проходил в одном из кампусов Университета штата Аризона, оснащенном интеллектуальной системой из 12 светодиодных светильников. Двадцать два участника случайным образом распределялись по условиям с синим, красным, холодным белым и теплым белым светом. Радостная музыка получала наиболее положительные оценки при тtплом белом освещении и наименее положительные – при синем. В случае грустной музыки ситуация была противоположной: хуже всего воспринимался красный свет, а наиболее благоприятным оказался синий, что стало неожиданностью для исследователей, поскольку ранее синий цвет связывали с бодрствованием и повышением энергии.

Хотя холодный белый свет обычно считается нейтральным и визуально комфортным, участники признали его наименее подходящим для веселой музыки. Полученные данные указывают на то, что нейтральное и холодное освещение может создавать ощущение эмоциональной дистанции при прослушивании энергичных композиций.

В целом результаты исследования показывают: грамотный подбор освещения под характер музыки способен формировать нужную атмосферу – расслабляющую, вдохновляющую или эмоционально поддерживающую – в зависимости от ситуации и целей слушателя.