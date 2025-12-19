Короткие видеоролики могут оказывать пагубное воздействие на мозг детей

То, что раньше служило лишь способом занять несколько свободных минут, сегодня во многом формирует отдых, общение и взгляды подростков. Платформы вроде TikTok, Instagram и YouTube Shorts привлекают сотни миллионов пользователей младше 18 лет благодаря бесконечным, точно настроенным под интересы лентам контента. Эти приложения создают ощущение живого и дружелюбного пространства, позволяя быстро находить юмор, следовать трендам и поддерживать социальные связи. В то же время их интерфейс стимулирует продолжительную и непрерывную прокрутку, с которой молодым пользователям бывает трудно справиться.

Для одних подростков такие платформы становятся средством самовыражения, помогают открывать новые интересы и поддерживать дружбу. Для других же бесконечный поток видео мешает полноценному отдыху, стирает личные границы и отнимает время, которое могло бы быть посвящено размышлениям или живому общению. Проблема заключается не столько в длительности использования, сколько в характере взаимодействия с контентом, когда пролистывание становится навязчивым и его трудно прервать. Подобные привычки способны отражаться на качестве сна, эмоциональном состоянии, внимании, учебе и межличностных отношениях.

Короткие ролики, как правило длящиеся от 15 до 90 секунд, специально рассчитаны на стремление мозга к постоянной новизне. Каждый новый свайп сулит очередной стимул – шутку, розыгрыш или неожиданное событие, – и система вознаграждения реагирует почти мгновенно. Поскольку просмотр идет без пауз, исчезают естественные остановки, необходимые для восстановления внимания. Со временем это может снижать уровень самоконтроля и способность долго концентрироваться.

Обзор 71 исследования, охвативший почти 100 тысяч участников, показал умеренную связь между активным потреблением коротких видео и ослаблением тормозных функций и концентрации внимания. Сегодня многие дети продолжают смотреть экраны в то время, когда им уже пора готовиться ко сну. Яркое свечение задерживает выработку мелатонина – гормона, отвечающего за регуляцию сна, – из-за чего засыпание становится более трудным. Кроме того, резкие эмоциональные перепады, вызванные быстрым и насыщенным просмотром, мешают мозгу расслабиться. Недавние исследования показывают, что у части подростков чрезмерное увлечение короткими видео связано с ухудшением качества сна и ростом социальной тревожности.

Нарушения сна отражаются на эмоциональном состоянии, способности справляться со стрессом и работе памяти, формируя замкнутый круг, из которого особенно сложно выбраться детям, уже находящимся под давлением или испытывающим повышенный уровень стресса. Кроме проблем со сном, непрерывный поток изображений сверстников и идеализированных образов жизни усиливает склонность к сравнению себя с другими. Подростки младшего возраста нередко начинают воспринимать завышенные и нереалистичные представления о популярности, внешности и успехе, что может приводить к снижению самооценки и росту тревожности – явление, характерное, впрочем, для социальных сетей в целом.