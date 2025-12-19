Крысы могут искать каннабис, чтобы справиться со стрессом

В исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychopharmacology, ученые изучали поведение крыс, связанное с поиском каннабиса, и выяснили, что животные с более высоким естественным уровнем стресса гораздо чаще самостоятельно используют этот рекреационный наркотик.

Команда оценивала различные характеристики крыс – от социального поведения и пола до когнитивных функций и реакций системы вознаграждения. На основе этих данных для каждой крысы был составлен поведенческий профиль. В течение трех недель крысам ежедневно предоставляли час для самостоятельного потребления каннабиса: они могли "вдыхать" трехсекундные дозы пара через специальное отверстие в герметичной камере. Исследователи отслеживали, сколько раз крысы просовывали нос в отверстие, и обнаружили прямую зависимость между этим показателем и исходным уровнем гормонов стресса. Измерения кортикостерона – гормона стресса у крыс, аналогичного человеческому кортизолу – подтвердили: животные с более высоким естественным уровнем стресса употребляли каннабис значительно чаще.

Исследование показало, что существует заметная связь между склонностью к самостоятельному употреблению каннабиса и "когнитивной гибкостью" – способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям и правилам. Также было выявлено, что более высокий уровень кортикостерона утром и низкий уровень эндоканнабиноидов связаны с более частым самостоятельным потреблением каннабиса, хотя эта связь оказалась менее выраженной, чем зависимость от базового уровня стресса.