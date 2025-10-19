Защищенность детей от негативного медиаконтента зависит от бабушек и дедушек

Исследователи из Университета Бен-Гуриона и Университета Ратгерса показали, что бабушки и дедушки играют важную роль в регулировании использования медиа их внуками.

Работа опубликована в Journal of Aging Studies.

Медиа влияют на ребенка с очень раннего возраста, когда он еще недостаточно защищен от негативного воздействия. Поэтому так велика роль взрослых на первом этапе включения ребенка в потребление медиаконтента.

Теория медиации – это концепция в исследованиях медиа, которая описывает, как взрослые регулируют использование различных медиа детьми. Медиация включает различные стратегии: ограничение экранного времени, контроль контента, активное обсуждение того, что дети смотрят или во что играют, совместный просмотр программ и совместные игры. Цель – помочь детям безопасно и продуктивно взаимодействовать с медиа, минимизируя риски и максимизируя пользу от цифрового контента.

По мнению психологов, теорию медиации следует дополнить, включив в нее не только родителей, но и старшее поколение семьи. Роль родителей в основном ограничительная: родители устанавливают лимиты времени у экранов, контролируют типы контента и в меньшей степени обсуждают содержание медиа с детьми. Старшее поколение может минимизировать негативные эффекты содержания – насилие, отчуждение, буллинг, – и максимизировать позитивные, такие как обучение и развитие.

Исследователи опросили 267 пар бабушек и матерей, детям которых 4-8 лет. Степень координации бабушек и матерей зависит от характера отношений между ними, их опыта работы с медиа, уровня образования и времени, проводимого с детьми. При этом бабушки лучше контролировали неинтерактивное медиа – просмотр фильмов и видео, чем интерактивное – игры и онлайн-активности.

Бабушки могут быть эффективными посредниками в обсуждении медиаконтента: дети охотнее делятся с ними впечатлениями о том, что смотрят или во что играют. Это создает возможность для более естественного критического осмысления медиа. Но если бабушка разрешает "больше", пусть это будет развивающий контент, который родители обычно ограничивают из-за общих лимитов экранного времени.

Но психологи рекомендуют родителям и старшему поколению обсуждать свои взгляды на роль медиа в жизни детей и договариваться о правилах потребления контента.