Если пожилому многое видится позитивным, это может быть признаком деменции

С возрастом люди склонны интерпретировать эмоции как позитивные, неверно воспринимая негативные стимулы. Ученые из Тель-Авивского университета показали, что это может быть ранним признаком деменции.

Долгое время ученые полагали, что позитивное смещение в восприятии эмоций у пожилых людей является адаптивным механизмом, поддерживающим психическое и эмоциональное благополучие. Новое исследование, опубликованное в журнале JNeurosci, предполагает иное объяснение этого феномена.

Ученые из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из Кембриджского университета провели масштабное исследование с участием 665 человек. Участники выполняли задачи на распознавание эмоций по выражениям лиц на снимках. Результаты подтвердили возрастное позитивное смещение: действительно пожилые люди могут интерпретировать нейтральные и негативные стимулы, как положительные. Такая ошибочная интерпретация коррелирует с более низкими когнитивными показателями в двух различных тестах, но не обязательно связана с эмоциональным упадком.

Исследователи обнаружили структурные изменения в областях мозга, связанных с обработкой эмоций, и в том, как эти области взаимодействуют с другими регионами мозга, участвующими в принятии социальных решений. Эксперимент показал, что позитивное смещение связано с изменениями в мозге.

Полученные данные могут быть использованы в клинической практике для раннего выявления признаков возрастной нейродегенерации и когнитивного снижения. Команда планирует подробнее изучить, как эти выводы согласуются с состоянием мозга пожилых людей с зарегистрированными признаками когнитивного снижения, особенно у тех, кто проявляет признаки апатии – еще одного раннего симптома деменции.