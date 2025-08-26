x
26 августа 2025
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 14:01
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Если пожилому многое видится позитивным, это может быть признаком деменции

Исследования
Израильские ученые
Психология
время публикации: 26 августа 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 13:54
Если пожилому многое видится позитивным, это может быть признаком деменции
AP Photo/Bernat Armangue

С возрастом люди склонны интерпретировать эмоции как позитивные, неверно воспринимая негативные стимулы. Ученые из Тель-Авивского университета показали, что это может быть ранним признаком деменции.

Долгое время ученые полагали, что позитивное смещение в восприятии эмоций у пожилых людей является адаптивным механизмом, поддерживающим психическое и эмоциональное благополучие. Новое исследование, опубликованное в журнале JNeurosci, предполагает иное объяснение этого феномена.

Ученые из Тель-Авивского университета совместно с коллегами из Кембриджского университета провели масштабное исследование с участием 665 человек. Участники выполняли задачи на распознавание эмоций по выражениям лиц на снимках. Результаты подтвердили возрастное позитивное смещение: действительно пожилые люди могут интерпретировать нейтральные и негативные стимулы, как положительные. Такая ошибочная интерпретация коррелирует с более низкими когнитивными показателями в двух различных тестах, но не обязательно связана с эмоциональным упадком.

Исследователи обнаружили структурные изменения в областях мозга, связанных с обработкой эмоций, и в том, как эти области взаимодействуют с другими регионами мозга, участвующими в принятии социальных решений. Эксперимент показал, что позитивное смещение связано с изменениями в мозге.

Полученные данные могут быть использованы в клинической практике для раннего выявления признаков возрастной нейродегенерации и когнитивного снижения. Команда планирует подробнее изучить, как эти выводы согласуются с состоянием мозга пожилых людей с зарегистрированными признаками когнитивного снижения, особенно у тех, кто проявляет признаки апатии – еще одного раннего симптома деменции.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 15 августа 2025

Помощь другим людям замедляет снижение когнитивных способностей
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 14 августа 2025

У кошек деменция развивается так же, как у людей. Новое исследование