Плохое качество сна затрагивает различные части мозга, в зависимости от возраста

Новое исследование психологов из Бингемтонского университета и других американских научных центров показало, что плохой сон по-разному влияет на работу мозга у людей разных возрастов и пола. Результаты опубликованы в журнале Neurobiology of Aging. Ученые изучили данные МРТ более 1300 человек, чтобы выяснить, как недостаток качественного сна отражается на взаимодействии различных зон мозга в состоянии покоя.

Оказалось, что у молодых людей, которые плохо спят, сильнее связаны между собой области мозга, отвечающие за движение. Это может означать, что организм остается в состоянии повышенной активности и не готов полноценно перейти в режим сна. У пожилых участников наблюдалась противоположная картина: двигательные зоны были менее связаны, зато усиливалось взаимодействие между участками мозга, отвечающими за память, внимание и мышление.

Особенно заметные изменения обнаружили у женщин старше 65 лет. У тех, кто жаловался на плохой сон, исследователи выявили необычно сильную связь между сетью пассивного режима работы мозга (DMN), связанной с памятью и внутренними размышлениями, и фронтально-теменной сетью, отвечающей за внимание и рабочую память. Такая особенность также сопровождалась более низкими результатами в тестах на память и напоминает изменения, которые встречаются на ранних, еще бессимптомных стадиях болезни Альцгеймера.

Авторы пока не могут точно сказать, что является причиной таких изменений. Возможно, с возрастом люди по-другому адаптируются к нарушениям сна, чаще принимают снотворные или сталкиваются с постоянным потоком навязчивых мыслей перед засыпанием. По словам исследователей, пока остается открытым вопрос: ухудшается ли сон из-за изменений в работе мозга или, наоборот, именно нарушения сна постепенно приводят к перестройке нейронных связей. Однако полученные данные подтверждают, что проблемы со сном могут быть одним из ранних признаков ухудшения здоровья мозга.

Ученые советуют молодым людям снижать уровень возбуждения перед сном – например, записывать тревожные мысли в дневник или использовать другие техники расслабления. Пожилым людям, которые регулярно сталкиваются с нарушениями сна, рекомендуется обсудить эту проблему с врачом, поскольку качественный сон может играть важную роль в сохранении когнитивного здоровья.